Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

22 января 2020 года открыт сбор заявок на участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». Всероссийский конкурс проходит при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», которая выступает организатором масштабных конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика».

Использованные в них методики и тесты помогают в поиске кадров.

К участию приглашают специалистов в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеров по работе в цифровых средах, аналитиков, экспертов цифровых информационных продуктов, руководителей цифровых проектов и медиапродюсеров.

Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, а также принять участие в профильных мероприятиях (форумах, конференциях, конгрессах) в России и за рубежом.

Подать заявку на участие могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Регистрация проводится на сайте лидерыинтернета.рф. до 23:59 26 февраля 2021 года.

Источник: чувашинформ.рф.