Районам Чувашии планируют выделить средства на проектирование приютов для животных

Курировать эту работу будет Госветслужба Чувашии. Решение об этом приняли сегодня на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Приюты для животных планируется создать в Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Алатырском районе.

Участники совещания отмечают, что ситуация с животными без владельцев – это комплексная проблема, и решать ее также необходимо только совместными усилиями республики и муниципалитетов.

Вице-премьер Правительства Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов напомнил, что ежегодно выделяются средства на проектирование объектов в городах и районах Чувашии. При расширении реестра эти средства могут быть использованы и для проектирования приютов. «Если в этом году экспертизу пройдем, на какие деньги построить – в следующем году можно будет решить», — заключил он.

«Здесь надо с учетом опыта, подходов, нормативных требований определиться, в госпрограмму заложить, затем вместе с муниципалитетами реализовывать», — подчеркнул первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

Судьбу будущих приютов для животных детально обсудят в ближайшее время с участием глав администраций районов и городов.

Ранее мы сообщали, что в Чебоксарском районе откроется приют для бездомных животных.

Источник: чувашинформ.рф