Представители предприятий производителей дверей поддержали инициативу Главы республики об объединении

Сегодня в Чувашии работает свыше 25 крупных производителей дверей. Доля предприятий республики на российском рынке составляет 10%. Одна из задач после объединения в кластер – наращивание объемов реализации продукции.

«Чувашия по объему производства дверей занимает 3 место. За год выпускаем более миллиона дверных полотен. Одна из наших проблем – кадры, мы их обучаем с нуля. Единый кластер поможет организовать подготовку специалистов. Ещё одно немаловажное преимущество – участие в выставках. Нам бы хотелось выйти на ближайшие страны, а также на Европу и Азию», — отметил руководитель одного из предприятий Сергей Порфирьев.

Глава Чувашии отметил, что дальнейшая кооперация производителей может помочь решить вопрос с подготовкой кадров.

«Предприятия кластера могут начать сотрудничать с учебными заведениями. Также возможно создать кафедру в ВУЗе. Так мы положим фундаментальную основу для подготовки квалифицированных кадров. Есть у нас и целевые методы подготовки, когда изначально принимаем людей в учебные заведения, а потом закрепляем на 3 года на предприятиях», — отметил Олег Николаев.

От кооперации производители дверей также могут получить финансовую поддержку из федерального бюджета. Один из вариантов – направить субсидии на создание производства по выпуску комплектующих для нужд кластера.

«Серийное массовое производство всегда даёт на единицу продукции низкую себестоимость. Во-первых, новое производство создаётся. Во-вторых, это выгода», — прокомментировал руководитель региона.

Войти в создаваемый кластер рассчитывают и производители стальных дверей. По словам руководителя одного из таких предприятий, ключевой проблемой для развития остаётся подорожание металла на 40%.

«Мы закупаем в месяц 280 тонн на 24 млн. рублей. Максимум средств уходит на материалы. На развитие остаётся все меньше. Конечно, программы поддержки нам необходимы», — рассказала представитель завода по производству дверей Альфия Ханиева.

Глава Чувашии пояснил, что проблема подорожания металла сейчас решается на федеральном уровне.

Что касается дальнейшей поддержки Олег Николаев отметил, что в республике будут и дальше стимулировать предприятия, создающие новые рабочие места и внедряющие инновационные технологии.

Ранее мы писали, что Глава Чувашии выступил с инициативой создания кластера производителей дверей и мебельных фасадов.

Источник: чувашинформ.рф.