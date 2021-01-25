Правительство России направит свыше 16 миллиардов рублей, чтобы стимулировать спрос на авто

Более 16 млрд рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса в отечественной автомобильной промышленности. Как сообщают в Минпромторге России, средства будут распределены по различным программам.

Значительную сумму — 8,7 млрд рублей — направят на стимулирование продаж для физлиц. Программа предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль. Для поддержки льготного лизинга выделено 3,8 млрд рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа в пределах 500 тысяч рублей.

Для поддержки спроса на газомоторную технику выделено 3,33 миллиарда рублей. Действие этой программы распространяется на все категории покупателей техники на сжатом или сжиженном газе.

Участие в программах льготного лизинга и льготного автокредитования принимают более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций страны.

Отметим, что по данным Минпромторга России, на самые востребованные за последние 5 лет программы льготного автокредитования было выделено более 204 млрд рублей. Благодаря этой поддержке россияне приобрели более 2,2 млн авто.

По мнению официального дилера LADA АО «Чебоксары-Лада» программы господдержки позитивно отражаются на покупательской способности в целом и на покупках в кредит в частности. Так, с июня по ноябрь 2020 года процент покупателей, которые купили автомобили в кредит, вырос с 48% до 53%.

Отметим, что, по мнению экспертов агентства «АВТОСТАТ», на долю иномарок приходится 58% от всех новых легковых автомобилей, купленных в в Чувашии с января по сентябрь 2020 года. Остальные 42% принадлежат отечественным брендам – LADA и УАЗ.