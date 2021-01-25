Поздравление Главы Чувашии с Днем российского студенчества

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!



Студенческая молодёжь является главным интеллектуальным и творческим потенциалом региона.

Мы гордимся и восхищаемся нашими юношами и девушками – позитивными, талантливыми, целеустремлёнными, инициативными и креативными. Вы добиваетесь высоких результатов в науке, спорте, творчестве, занимаетесь общественной и волонтёрской деятельностью.

Успехи каждого из вас, ваши победы и достижения являются успехом Чувашии и прочным фундаментом для дальнейшего развития республики.

Мы совершенствуем молодежную политику, чтобы дать вам возможность получить достойное образование и профессиональное становление, активно проявлять себя в различных сферах. Проводим конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», чтобы выявлять лучших из лучших.

Пусть все ваши планы и мечты воплотятся в жизнь! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.