В Чувашии создан республиканский экологический волонтерский отряд

Сводный республиканский экологический волонтерский отряд «Зеленая Чувашия» уже приступает к работе.

У отрядов в каждом муниципальном образовании есть свои наставники, избран председатель республиканского волонтерского отряда.

«Сегодня в республике отмечается рост интереса общественности к экологическому волонтерству. Создаются эко-отряды в школах, ВУЗах и ССУЗах, появляются новые проекты и проводятся мероприятия в области охраны природы. Надеемся, что развитие экологического добровольчества в нашем регионе будет продолжено, ведь это даёт шанс каждому сделать добрые дела на благо природы», — говорит председатель региональной экологической организации «Зеленый город» Чувашской Республики Федор Алексеев.

В Чувашии действует 143 экологических отряда с количеством участников 4900 человек, 32 школьных лесничества.

Ранее мы писали, что в Чувашии могут появиться телевизионные проекты об экологической культуре.

Источник: чувашинформ.рф.