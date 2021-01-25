В Чувашии в этом году будут разработаны типовые проекты сельских домов культуры

Потребность в новых клубах в республике высока, но сейчас муниципалитеты сами занимаются разработкой проектно-сметной документации. Это зачастую связано с большими экономическими и временными затратами.

Стоимость экспертизы проектно-сметной документации на одинаковые проекты строительства клуба на 100 мест в разных районах может варьироваться от 200 до 500 тысяч рублей. Также одна из проблем – задержка строительства и освоения муниципальными образованиями выделяемых субсидий. Из-за этого проекты и сметы постоянно меняются и корректируются по ходу работ.

«Совместно с министерством строительства Чувашии мы поставили задачу в течение 2021 года разработать типовые проекты клубов на 50, 100 и 150 мест», – рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова на совещании в Доме Правительства.

Министерство совместно с администрациями районов республики проанализирует практики строительства домов культуры на селе и определится с проектом, который будет взят за основу в 2021 году.

Отметим, что в прошлом году в Чувашии построили 3 и отремонтировали 20 сельских домов культуры.

Источник: чувашинформ.рф.