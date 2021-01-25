В Чувашии будет сформирован кластер производителей дверей и мебельных фасадов

Глава Чувашии Олег Николаев познакомился с производством дверей, мебели и деревянных домов на двух ведущих предприятиях Новочебоксарска. Рабочая поездка руководителя региона стала поводом обсудить перспективы отрасли.

По словам Олега Николаева, за последние годы производители дверей Чувашии заняли свою нишу на российском рынке и сейчас поставляют продукцию во многие регионы страны.

Но в тоже время наблюдается общий спад спроса на выпускаемые двери. Чтобы не потерять позиции на рынке, необходимо оптимизировать затраты и наладить кооперационную цепочку, считает Глава республики.

Такой подход, отметили на совещании, позволит предприятиям получить дополнительную поддержку и развиваться ускоренными темпами. По амбициозным прогнозам, в случае объединения предприятий в кластер, объем отгружаемой продукции может вырасти с 4,7 млрд. рублей до 15 млрд. рублей в 2025 году.

Создание кластера производителей дверей и мебельных фасадов – инициатива Главы Чувашии.

«Достаточно большой сегмент производства дверей и мебели за счёт объединения мог бы и дальше развиться, а самое главное — завоевать новые рынки и удержать наработанные позиции. Если мы выработаем направления совместной работы, то можем быть полезны друг другу и удовлетворить потребности заказчиков. Для производителей в Правительстве предлагают различные меры продвижения бизнеса», — отметил Олег Николаев.

Члены кластеров при реализации совместных проектов вправе рассчитывать на возмещение части затрат на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам, приобретение технологической оснастки для оборудования и программного обеспечения.

У республики уже есть опыт создания и развития электротехнического кластера Чувашской Республики. Его можно использовать в качестве примера и производителям дверей.

«Хотелось бы привести одну мысль: есть один прутик, он легко ломается. Если несколько прутиков взять, то получается веник. А это — инструмент, которым можно подмести и сломать его сложно. Вот и члены кластера смогут получить более широкие возможности и поддержку из федерального бюджета. Кластер – это механизм, который может дать больше КПД», — сказал Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.