Более 75 процентов жителей Чувашии пользуются электронными госуслугами

25 января на еженедельном совещании в Доме Правительства и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина представила руководителям республиканских ведомств итоги работы по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид.

Руководитель ведомства подчеркнула, что увеличение доли электронных госуслуг – одна из важнейших национальных целей цифровой трансформации. Большинство востребованных услуг сегодня можно получать, не выходя из дома. Это не только федеральные, но и региональные сервисы. Жителям Чувашии в электронной форме доступны 65 государственных услуг, касающихся самых разных сфер жизни. К 2024 году количество социально значимых услуг, переведенных в электронный вид, должно быть дополнено 101 массовой услугой.

По словам Кристины Майниной, на сегодняшний день на gosuslugi.ru зарегистрировано более 773,5 тыс. жителей республики. И эта цифра продолжает расти. Только за 2020 год новыми пользователями портала стали более 123 тыс. человек.

И.о. министра отметила, что в регионе развернута широкая сеть Центров обслуживания пользователей Единого портала госуслуг – их насчитывается более 330. Открыты они на базе наиболее посещаемых учреждений (МФЦ, центры занятости, отделения ПФР, ЗАГС и др.). Всем желающим здесь помогут зарегистрироваться на ресурсе, подтвердить или восстановить учетную запись.

Региональные органы власти за 2020 год оказали порядка 2,5 млн. государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Наиболее востребованной госуслугой стала запись на прием к врачу (по данному запросу было направлено более 1,4 миллиона заявок). На втором месте оказалась услуга в части содействия гражданам в поиске подходящей работы (около 50 тысяч заявок). Также граждане часто обращались по вопросу оформления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно – более 49 тысяч обращений, ежемесячных пособий на ребенка – более 6 тысяч заявок.

Кристина Майнина напомнила, что в рейтинге качества предоставления электронных госуслуг, обнародованном Минэкономразвития России, Чувашия заняла 43 место среди всех регионов страны. Это на пять позиций выше, чем в 2019 году.

Руководитель Мининформполитики Чувашии анонсировала увеличение перечня электронных госуслуг в текущем году. «В данное время идет работа по формированию списка услуг, которые в текущем году будут переведены в электронный вид. Первоочередная задача на 2021 год – перевести 25 услуг. При формировании сервисов планируется исходить из их технической готовности и востребованности», – разъяснила она.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков высказал мнение, что при выборе услуг для перевода в электронный вид в приоритете должна быть их востребованность среди граждан. Кроме того, важна обратная связь с населением для определения уровня удовлетворенности оказанной услугой.

Отметим, что в прошлом году начало действовать соглашение, подписанное Председателем Кабинета Министров Чувашии Олегом Николаевым с АНО «Цифровая экономика» (Москва) по цифровизации всего социально-экономического блока в республике.

Источник: чувашинформ.рф.