Глава Чувашии подпишет соглашения о сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ и Ростехом

На следующей неделе Олег Николаев работает в Москве, где проведёт ряд официальных встреч. Об этом руководитель региона рассказал на своей странице в Инстаграм.

Уже достигнута договорённость с ГК «Ростех» о сотрудничестве при строительстве учреждений здравоохранения. Инвестиции могут быть направлены на возведение инфекционного центра и Республиканской клинической больницы. Глава Чувашии отметил, что в партнёрстве с государственной корпорацией есть возможность реализовать проекты для обеспечения населения медицинской помощью по самым современным стандартам.

Совместно с Аналитическим центром при Правительстве России регион будет внедрять цифровые сервисы и инновационные методы, необходимые для развития Чувашии.

«Работа по внедрению цифровых инструментов и сервисов организуется системно. Есть соответствующие институты, которые ведут эту работу. Аналитический центр при Правительстве России обеспечивает работу по цифровому сопровождению национальных проектов. Эта организация ведёт также аналитическую работу по выработке стратегий развития регионов. Мы договорились о том, что будем объединять усилия, чтобы оперативно получать информацию и вносить корректировки в стратегию развития Чувашской Республики», — отметил Олег Николаев.

Ранее мы писали, что в ходе своей предыдущей рабочей поездки в Москву Глава Чувашии познакомился с возможностями Аналитического центра при Правительстве России.

Источник: чувашинформ.рф