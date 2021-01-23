Родители нижегородских школьников поблагодарили власти Чувашии за помощь в непогоду

Письмо со словами признательности в адрес республиканского Минспорта, Училища олимпийского резерва и лично министра Василия Петрова поступило на имя Главы Чувашии Олега Николаева из Нижнего Новгорода.

Родители юных пловцов из спортшколы «Дельфин» пишут о том, что их дети не смогли выехать со спортивных сборов из Новочебоксарска домой из-за разыгравшейся 14 января непогоды. Но представители Министерства физической культуры и спорта Чувашии оперативно помогли разместить детей в Училище олимпийского резерва в Чебоксарах, где им был оказан очень теплый прием, отмечают мамы и папы спортсменов.

«За профессионализм и неравнодушие хотим выразить огромную благодарность министру физической культуры и спорта Чувашской Республики, сотрудникам министерства, директору и работникам Училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова», – пишут родители ребят.

Напомним, 14 января из-за сильной метели и гололедицы в нашем регионе было ограничено движение междугородних автобусов. В Чебоксарах и Новочебоксарске разместили школьников из Кирова, Тольятти и Нижнего Новгорода, чтобы переждать непогоду.

Источник: чувашинформ.рф