Кристина Майнина: получение госуслуги должно быть не сложнее заказа пиццы

На совещании в Доме Правительства и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина обозначила задачи на 2021 год.

Как отметила руководитель ведомства, региону предстоит работа над достижением «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования, государственного управления.

Отдельно на совещании обсудили тему перехода к новым стандартам и методам государственного управления. Среди приоритетных моментов и.о. министра отметила повышение вовлеченности Главы Чувашии в процесс цифровизации региона, синхронизацию федеральных и региональных проектов.

Обсудили поддержку цифровизации отраслей экономики для повышения их эффективности, переход к новым стандартам и методам государственного управления, основанного на «больших данных», а также обеспечение нового качества государственных сервисов, предоставляемых населению и хозяйствующим субъектам.

«Все это доступно за счет новых моделей деятельности, новых процессов, оптимизации всех информационных издержек и переформатирования государственного управления. Государство становится сервисом для людей. Мои коллеги на федеральном уровне говорят, что получение госуслуги должно быть не сложнее заказа пиццы», — заявила Кристина Майнина.

Необходимо отметить, что по поручению Президента РФ Владимира Путина региональные стратегии цифровой трансформации необходимо разработать и утвердить до 1 сентября 2021 года.

Источник: чувашинформ.рф