Журналисты, полиграфисты, издатели, работники телевидения и радио собрались 16 января во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова на торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дней российской и чувашской печати. Поздравить работников СМИ прибыли первые лица республики, депутаты, представители органов власти и предприятий Чувашии.

В фойе дворца культуры была развернута выставка книг Чувашского книжного издательства, работала мобильная библиотека с возможностью записи и получения абонемента. Также вниманию участников Дня печати было представлено мобильное приложение «Литplay» — виртуальный проект студентов ЧувГУ, направленный на привлечение людей к чтению. Особо эрудированные гости праздника могли попробовать свои силы в викторине, посвящённой истории и развитию чувашской журналистики. Для любителей фотографироваться были оборудованы специальные фотозоны.

В этот раз организаторы Дня печати немного отошли от привычного формата: торжественная часть началась вне концертного зала с вручения наград представителям отрасли депутатами Государственной думы Российской Федерации. С профессиональным праздником журналистов поздравили Анатолий Аксаков, Николай Малов и Алёна Аршинова.



Далее действо развернулось уже в зале дома культуры. В основу церемонии в этом году легла цифра 21: 21 век. 21 год. 21 регион. 21 муниципальное образование. 21 задача на 2021 год прозвучала из уст руководителей и сотрудников региональных СМИ в специально подготовленном видеоролике, который открыл торжественное мероприятие. Зрителям также напомнили, что наступивший год богат юбилейными датами: 60 лет чувашскому телевидению, 115 лет со дня выхода первого номера газеты «Хыпар», 10 лет Национальному телевидению Чувашии, 90 лет со дня выхода первого номера газеты «Танташ» и ряд других.



Поздравил журналистское сообщество с праздником Глава Чувашии Олег Николаев: «Нам важно, чтобы республиканские медиа и дальше развивались в ногу со временем. Значимость журналистики как четвертой власти никогда не ослабевала. Своевременное доведение правдивой информации, аналитика и критика важны для общества, а для государственной власти просто необходимы, чтобы оперативно реагировать на недостатки в повседневной работе».



Добрые пожелания в адрес массмедиа высказала со сцены и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина: «Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — всех, кто причастен к созданию и распространению информации. Желаю вам крепкого здоровья, творческой самореализации и вдохновения, высоких тиражей и рейтингов, эффективной командной работы».

Лучшие работники отрасли были отмечены государственными наградами. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» получили Валерьян Андреев (газета «Чебоксарские новости»), Андрей Сергеев (Издательский дом «Грани»). Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Светлана Портнова — начальник организационно-правового отдела Мининформполитики Чувашии. В ходе мероприятия были вручены памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области», почетные грамоты Мининформполитики Чувашии.



Председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров по традиции озвучил имена победителей ежегодных журналистских премий. Премию им. Семена Эльгера получил Владислав Николаев (газета «Республика»), премию им. Николая Никольского – Сергей Журавлев (Издательский дом «Хыпар»), обладателями премии им. Леонида Ильина стали Андрей Михайлов (Издательский дом «Хыпар») и Артемий Мясников (редакция Канашской районной газеты).



Вручение наград и поздравления в адрес средств массовой информации Чувашии чередовались с концертными номерами в исполнении артистов чувашской эстрады, а также восходящих звезд — студентов Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.



Мининформполитики Чувашии.