Чувашия наращивает объемы экспорта мяса

За 2020 год Россия поставила на внешние рынки более 500 тыс. тонн мясной продукции, что на 55% выше аналогичного периода 2019. В денежном эквиваленте отгрузки увеличились на 54% до 860 млн долларов.

Экспортные поставки наращивают и чувашские аграрии.

В 2020 году впервые сельхозпроизводители республики начали экспортировать мясные полуфабрикаты в Китай.

Общий объем экспорта мясной продукции за 2020 год в Чувашии составил 4 млн. долларов.

Согласно предварительным данным Федеральной таможенной службы, мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров. Отгрузки мяса птицы в стране выросла на 41%. Около 85% этого объема пришлось на части и субпродукты, 12% – неразделанные тушки кур.

Источник: чувашинформ.рф.