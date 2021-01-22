Число подключаемых к интернету объектов увеличится

Еще более 800 социально значимых объектов в Чувашии дополнительно может быть подключено к интернету. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации республика может увеличить запланированное количество объектов для подключения в 2,5 раза. Это самый максимальный показатель среди всех регионов страны.



В Чувашии за 2019—2020 гг. в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к интернету были подключены 214 социально значимых объектов: образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, сельские администрации и посты пожарно-спасательных частей. На территории республики работы по подключению ведут специалисты компании «Ростелеком».



При этом доступ к интернету могут получить и жители: в соответствии с конкурсной документацией оператор обязан оборудовать в населенных пунктах узлы связи и обеспечить возможность подключения к ним всех желающих.

На пять позиций выше

Минэкономразвития России обнародовало итоги мониторинга качества оказания госуслуг в электронной форме в 2020 году. Среди 85 субъектов страны Чувашская Республика заняла в рейтинге 43 строчку. Это на пять позиций выше, чем в 2019 году.

При составлении рейтинга федеральные эксперты оценивали параметры, влияющие на качество и удобство предоставления электронных услуг. Это, например, возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в «личном кабинете» заявителя.



Сегодня жителям Чувашии доступны 65 услуг с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В республике за 2020 год наиболее востребованной госуслугой стала запись на прием к врачу — было направлено более 1,4 миллиона заявок. На втором месте оказалась услуга в части содействия гражданам в поиске подходящей работы — около 50 тысяч заявок. Также граждане часто обращались по вопросу оформления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно – более 49 тысяч обращений, ежемесячных пособий на ребенка – более 6 тысяч заявок. Около 4 тысяч обращений поступило по выплате компенсаций расходов на оплату ЖКХ.



Мининформполитики Чувашии.