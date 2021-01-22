УФАС счел преждевременными объявление Минтрансом Чувашии открытых конкурсов по четырем автобусным маршрутам (101с, 220, 234, 270) сообщения «Чебоксары – Новочебоксарск», на которых планируется пустить автобусы не малого, а среднего класса.

На основании жалоб от отдельных перевозчиков антимонопольный орган выдал министерству предписание об отмене конкурса по всем лотам и решил, что сначала необходимо осуществить определенные процедуры по внесению изменений в Реестр действующих межмуниципальных маршрутов.

В Минтрансе считают, что никаких нарушений при объявлении открытого конкурса допущено не было, поэтому решение УФАС обжаловано в Арбитражном суде Чувашской Республики. Но министерство вынуждено исполнить предписания и отменить конкурс, в обратном случае неисполнение предписания антимонопольного органа повлечет административную ответственность.

«Заявленные Минтрансом Чувашии инициативы обязательно будут реализованы, открытые конкурсы будут объявлены заново, до подведения их итогов перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам сообщением «Чебоксары – Новочебоксарск» будет осуществляться согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом Чувашской Республики», – прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Источник: чувашинформ.рф.