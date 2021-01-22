Сегодня пройдет встреча с дольщиками ЖК «Лазурный»

22 января в 15.00 Минстрой Чувашии проведет встречу с участниками долевого строительства позиция 6,6А микрорайона «Лазурный» г. Новочебоксарск (ул. Строителей, 6).

Встреча традиционно пройдет на объекте при участии представителей республиканского Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, администрации г. Новочебоксарск и прокуратуры.

Напомним, Минстроем Чувашии сформирован новый график встреч с дольщиками проблемных объектов долевого строительства на первое полугодие 2021 года. С графиком можно ознакомиться здесь.

Источник: чувашинформ.рф.