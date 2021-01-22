Рабочая группа рассмотрела вопрос благоустройства сквера имени Скаржевского

В конце декабря 2020 года в Шумерле была создана рабочая группа по вопросам благоустройства территории города. 22 января вошедшие в ее состав сотрудники профильных служб администрации, депутаты городского Собрания, представители комбината автофургонов, общественники собрались на первое заседание.



В повестке дня стояло всего два пункта: планируемое благоустройство сквера им. В.М. Скаржевского (по ул. Ленина, так называемый комбинатский сквер) и вытекающий из него перенос памятника ветеранам ГСВГ на другое место (предположительно в сквер Победы). Все участники заседания высказали свои мнения, единодушно признав, что вопрос переноса памятника требует тщательной подготовки и проработки в связи с несогласием ветеранской организации воинов ГСВГ. На данном этапе, как сообщила заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова, задача администрации города – разработать дизайн-проект реконструкции (благоустройства) сквера им. Скаржевского как общественного пространства и вынести его на общественное обсуждение.