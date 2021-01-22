Половину кредитов по сельской ипотеке оформляет молодёжь

По статистике Россельхозбанка, 50% кредитов, оформленных по программе сельской ипотеки, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет, а это значит, что молодежь все активнее делает свой выбор в пользу жизни на селе.

«С 2020 года появились абсолютно новые инструменты по созданию комфортных условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. Это программа льготной сельской ипотеки, которая предусматривает предоставление кредитов гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по льготной ставке 3% годовых», — заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Инна Волкова.

В 2020 году по программе льготной сельской ипотеки в республике получили кредиты 755 семей на общую сумму свыше 1,1 млрд. рублей.

Ранее мы писали, что отдельные категории граждан могут получить сельская ипотеку под 0,1% годовых.

Источник: чувашинформ.рф.