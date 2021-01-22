Подставляют не по-детски

В Чувашии подростков зазывают на уличную акцию 23 января, потому что нужны статисты и «мишени»?

Чувашия попала в число регионов, где через соцсети подростковую аудиторию активно зазывают на всероссийскую акцию 23 января. То ли митинг, то ли прогулка намечается во многих городах и ее пиар-продвижение началось очень бодро.

В Чувашии, как и во многих регионах страны штабы задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального намереваются провести 23 января уличные акции, у которых так и остался непонятным конечный формат – то ли прогулка, то ли митинг, то ли еще что. В РЧ власти однозначно заявляют, что никаких акций не согласовывали, да и заявок никто не подавал. Получается, что планируемое действо заранее незаконно. Но зачем туда зазывают молодежь?

Одной из первых по поводу предстоящей акции, о которой в последние дни так много говорят в различных соцсетях, высказалась республиканская прокуратура. В надзорном ведомстве заявили, что в интернете «размещена информация с призывом к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях, в том числе в центральной части города Чебоксары».

«Указанное мероприятие с органами власти столицы республики в установленном законом порядке не согласовано, какие-либо документы о попытке его согласования также не направлялись», — сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии. Это автоматически означает, что ее участники рискуют быть привлеченными к ответственности и задержанными. По крайней мере, правоохранительные органы на такие действия уже настроены. В этой связи любопытным выглядит тот факт, что организаторы акции постарались точечно выбрать наиболее реактивную публику в лице подростков. Особенно активно эта акция рекламировалась в популярной у молодежи соцсети «Тик-Ток», которая из легкой развлекательной очень быстро превратилась в площадку с политическим окрасом.

В этом, конечно, нет ничего плохого. Даже наоборот. У современной молодежи, которая смелее и активнее поколения своих родителей, есть возможно и площадка для самовыражения и обсуждения. Острый политический юмор и приколы сегодня понятны даже школьникам, которые мало-мальски интересуются происходящим в стране. В этом огромный плюс такой развитости интернет-технологий. Только вот вопросы обработки молодой аудитории для набора армии демонстрантов стоит рассматривать немного под другим углом. Каких ресурсов, в том числе и денежных, стоит такая пиар-кампания — вопрос третий. А первый и самый главный: зачем это все детям? Детям, может быть, и незачем. Но у организаторов могут быть свои цели. Например, создать прецедент и ситуацию, при которой подростков будет задерживать полиция, что может стать отличным информационным поводом для дальнейшей кампании. Конечно, очень важно, чтобы у молодежи было собственное мнение, развивалось критическое мышление и собственный взгляд на происходящее в стране. Но подобная манипуляция сознанием молодых людей и мощная пиар-атака с призывами поддержать акцию – ничем не отличается от надрыва топорных государственных пропагандистов, занятых «патриотическим» воспитанием. Вопросы в таком контексте есть и к тем, и к другим. И методы действий очень схожи, просто цели и заказчики, которые оплачивают банкет, у них разные.

Как отмечает Телеграм-канал «Двадцать первый говорит», подобные пиар-кампании, что можно наблюдать вокруг «прогулки», стоят на самом деле очень дорого. «Все это говорит, что за организацией акций стоят очень серьезные дяди и тети, которые сделали ставку на самое слабое звено — детей. При любом раскладе они еще долго будут оставаться в тени. Администрации городов в один голос твердят: заявок на «прогулки» не подавалось, хотя времени для этого хорошо организованной сети сторонников господина Навального точно хватило бы. Как и финансов. То есть все завтрашние акции загодя планировались как незаконные, чтобы обострить и усугубить», — отмечают авторы канала.

С этим можно согласиться или нет, в конец концов, никто пока бухгалтерию организаторов не видел и денежные переводы не отслеживал. А вот то, что детей пытаются попользовать в субботней вакханалии, вполне очевидно.

Источник: чувашинформ.рф