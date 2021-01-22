Олег Николаев направил на поощрение талантливой молодежи свыше 20 млн рублей

Средства пойдут на выплату специальной стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Ее назначают ежегодно тысяче ребят — за успехи в учебе, спорте, бизнес-проектировании, научной, творческой, производственной и управленческой деятельности. Сегодня, 22 января, в Доме Правительства Олег Николаев вручил юношам и девушкам свидетельства на получение стипендии

Руководитель региона поблагодарил ребят за активную жизненную позицию, пожелал им успехов, никогда не останавливаться и не пасовать перед трудностями.

«Мы болеем за вас и радуемся тем успехам, которых вы достигаете. Всегда рады быть рядом, создавать условия, чтобы ваши мысли и идеи претворялись в жизнь», — сказал он.

Ранее мы сообщали, Олег Николаев учредил стипендии спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд России.

Источник: чувашинформ.рф.