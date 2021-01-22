На рассвете взрослой жизни

25 января в России будет отмечаться один из самых ярких, веселых и шумных праздников — День российского студенчества.

Он объединяет энергичных, целеустремленных молодых людей,

полных планов и идей и готовых воплотить их в жизнь.

Это праздник тех, кто живет насыщенной и активной жизнью сегодня, и в то же время тех, у кого всё впереди.

В преддверии Дня студентов мы решили познакомить читателей с достойными представителями шумерлинского студенческого сообщества. Наш выбор остановился на стипендиатах Главы Чувашии за особую творческую устремленность 2021 года.

Один из них – студент 2-го курса Шумерлинского политехнического техникума Андрей Кудрявцев.

Для родителей признание заслуг сына стало ожидаемым, а вот самому юноше пришлось преодолеть волнение. Предложение выдвинуть кандидатуру на соискание стипендии Главы он принял не сразу, сомневался в успехе. И все же за три дня до окончания приема документов решил попробовать, и, как показала практика, правильно сделал. Эту ситуацию Андрей воспринял как жизненный урок, и теперь он на своем личном опыте знает, что всегда надо пробовать, не бояться, действовать.



А. Кудрявцев получил основное образование в школе № 1 и после 9-го класса поступил в городской техникум, стал обучаться по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Выбор профессии был сделан им самостоятельно и не случайно. В школе одним из его любимых предметов было обществознание, особенно ему увлекательно было изучать раздел экономики. Он считает, что знания в данной области пригодятся всегда, в какой бы сфере деятельности он ни нашел себя в будущем.



Получать профессиональное образование в стенах шумерлинского техникума юноше нравится. Андрей считает, что здесь созданы все условия для успешного самовыражения студентов. Он старается принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в техникуме, а также в дистанционных конкурсах и олимпиадах. Одним из наиболее значимых его достижений в этом плане стало 2-е место в международной олимпиаде по финансовой грамотности.



Второй площадкой для реализации своих интересов для молодого человека является Центр детского творчества. Будучи активным членом местного отделения движения «Юнармия», Андрей принимал участие во многих конкурсах и акциях военно-патриотического направления. В конкурсе детского и юношеского творчества «День Победы! Герои, мы не забудем ваш подвиг!» его работа удостоилась 1-го места. В 5-м республиканском смотре-конкурсе «Салют Победы» он удостоился диплома за лучшую физическую подготовку, за лучшее знание героической истории Отечества. Шумерлинское отделение «Юнармии» не раз становилось победителем и призером фестиваля военно-патриотических клубов кадетских классов, отделений «Юнармий» «Нам этот мир завещано беречь!».

А. Кудрявцев является активным участником и волонтерского движения. В составе волонтерского отряда «Команда» Центра детского творчества юноша обучается на занятиях, оказывает помощь в организации и проведении мероприятий, в том числе и в качестве ведущего. В прошлом году он был ведущим церемонии чествования стипендиатов, а в этом году активного юношу уже будут чествовать самого. «Оказывать помощь нуждающимся, пожилым, откликаться на любой призыв, поддержать и помочь – приятное занятие», — говорит волонтер.



Большое место в жизни студента занимает и спорт. Будучи ещё учеником 6-го класса, он сдал нормативы на золотой знак ГТО, в 9-м классе подтвердил его. Ранее Андрей посещал секцию футбола, но потом решил попробовать себя в тяжелой атлетике – стал заниматься в секции ДЮСШ с тренером Сергеем Николаевичем Сырмолотовым. После полугода настойчивых занятий начал завоевывать призовые места в первенстве Чувашской Республики по тяжелой атлетике среди юниоров в своей весовой категории.

Андрей воспитывается в многодетной семье и является старшим из девяти детей. Родители прилагают все усилия, чтобы дети развивались всесторонне. По мнению юноши, они наибольший акцент делают на том, чтобы дети получали хорошее образование, в полной мере осваивали учебную программу. Что касается спорта, то тут сыграл роль пример отца, который в свое время тоже занимался легкой атлетикой. Андрей считает, что достигнутые им успехи и достижения касаются не только его одного, а поддерживают имидж всей семьи. К тому же, на нём лежит большая ответственность – быть примером для младших братьев и сестёр.



Присуждение стипендии Главы Чувашской Республики студент воспринимает как подтверждение правильности выбранного им пути в жизни, как ещё одну победу. А впереди — ежемесячное финансовое подкрепление этой победы стипендией в размере 1830 рублей.

Марина Ветликова.

В число молодых людей Чувашии, ставших стипендиатами Главы республики за особую творческую устремленность в 2021 году, вошла студентка 2-го курса Шумерлинского политехнического техникума, обучающаяся по специальности «Поварское и кондитерское дело», Анастасия Корнилаева.

«Нисколько не жалею, что после 9-го класса поступила в техникум. Студенческая жизнь такая интересная! Она предоставляет множество возможностей для развития и самореализации», — с воодушевлением поделилась с корреспондентом Анастасия.



А. Корнилаева родилась в селе Языково Нижегородской области, окончила Медянскую школу. Поступив в Шумерлинский политехнический техникум, сначала поселилась в общежитии и именно там примерила на себя непривычный ей образ жизни. Как отмечает Анастасия, ее нынешней активности способствовала воспитатель Ольга Васильевна Кочеткова, которая старалась всех вовлекать в различную деятельность. «Сначала мне было неловко, ведь в нашей школе такого не было. Для участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях у нас выбирали только тех, кто учился на «отлично», кто обязательно бы выиграл, не подвел. А в техникуме выдвигают всех, без исключения, главное, чтобы было желание», — рассказывает студентка.



Первый год прошел для Анастасии очень насыщенно – она с удовольствием проявляла себя как в жизни техникума, так и в мероприятиях за его пределами. Первое мероприятие, куда была вовлечена девушка, было посвящением в студенты, где она принимала участие во флешмобе от общежития. Потом последовали другие, в которых Анастасия также была в числе активистов. Со 2-го семестра она уже начала получать повышенную стипендию за хорошую и отличную учебу и активное участие в общественной жизни.



А. Корнилаева является призёром и победителем таких мероприятий, как международный конкурс творческих работ «И помнит мир спасенный…», XX Всероссийский конкурс для педагогов и обучающихся «Патриотическое воспитание», межрегиональный конкурс видеороликов и другие. Она принимает участие в городских и техникумовских мероприятиях как индивидуально, так и в составе команды. Первое место в городском семейном конкурсе исследовательских работ «Нам дороги эти позабыть нельзя», победы в городском конкурсе танцевальных групп поддержки, в фестивале патриотической песни, первые места в творческом конкурсе агитбригад, смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития», в акции «Лицо ветерана», третьи места в фотоконкурсе «Удивительный момент», в мероприятии ко Дню матери с постановкой «Что за дети нынче, право?» — во всех этих достижениях не обошлось без участия Анастасии.



Среди особо запомнившихся студентке конкурсов – XIX республиканский фестиваль научно-исследовательских и творческих работ «Великие сыны России: русский исход – люди и судьбы». Сначала Анастасия с однокурсницей принимали участие в городском этапе, показывая в техникуме презентацию об одном из ветеранов Великой Отечественной войны. Победив, прошли на республиканский этап, в котором стали лауреатами.

Девушка с удовольствием проявляет себя в мероприятиях социально значимого характера, является волонтером в команде «Добролюбы» — ведет работу по пропаганде здорового образа жизни и по патриотическому воспитанию молодёжи.



Активная деятельность позволила Анастасии пройти отбор на получение стипендии Главы Чувашии, и это стало для Насти стимулом для дальнейших достижений.



В данное время А. Корнилаева совмещает учебу с работой в кофейне. По ее словам, работают многие из студентов, и преподаватели относятся к этому с пониманием. Мама Насти была против того, чтобы дочь работала, но решительная девушка настояла на своем – ей хотелось почувствовать себя взрослой, чтобы родителям было легче в финансовом плане.



О том, что она будет делать после окончания учебы, второкурсница еще не думала, возможно, будет учиться дальше. «Ведь главное — постоянно развиваться, идти вперед и никогда не сдаваться», — поделилась своем жизненном кредо целеустремленная девушка.

Этого же — успехов в достижении целей — в преддверии дня студентов А. Корнилаева желает и своим однокурсникам, а также хорошей учебы и чтобы студенчество запомнилось на всю жизнь. Кроме того, выражает благодарность воспитателю общежития Ольге Васильевне Кочетковой и всем педагогам техникума, с которыми очень легко общаться и достигать взаимопонимания, и своим родителям, поддерживающим ее во всех начинаниях.

Татьяна Александрова.