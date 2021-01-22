На проведение «прогулочного» митинга 23 января заявки не подавались

«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях, в том числе в центральной части города Чебоксары. Указанное мероприятие с органами власти столицы республики в установленном законом порядке не согласовано, какие-либо документы о попытке его согласования также не направлялись», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Чувашии.

В надзорном ведомстве предупреждают, что организация несогласованного публичного мероприятия, а также участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Родительская общественность также обеспокоена. Люди обсуждают в социальных сетях тему привлечения несовершеннолетних подростков к такого рода «прогулкам».

«Родительская общественность крайне обеспокоена тем, что наших детей через чаты и мессенджеры завтра созывают на так называемую «прогулку», которая на самом деле является незаконным митингом. И тот факт, что в него вовлекают несовершеннолетних, очень настораживает. Очень не хочется, чтобы наши дети были привлечены к ответственности из-за чьих-то политических игр», — отмечает председатель родительского комитета чебоксарской школы №45 Ирина Васильева.

Поддерживает обеспокоенность родителей и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ей присылают скриншоты распространяемых призывов к детям участвовать в протестах. Анна Кузнецова отметила, что «никто из организаторов не несет ответственности, если с ребенком что-то случится».

С просьбой оградить детей от участия в несанкционированных акциях выступило Минпросвещения России, Минобразования Чувашии и Управление образования города Чебоксары.

Источник: чувашинформ.рф