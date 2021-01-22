Любовь и валенки

Кто сказал, что в деревне организовать собственное дело практически невозможно? Якобы всё – от состояния дорог до менталитета сельских жителей — играет против института предпринимательства? Не слушайте таких людей! Самореализоваться на селе очень даже реально.



Конечно, далеко не все находят силы и возможности воплотить в жизнь свои мечты. Для этого нужно обладать особыми качествами, даже особым чутьем, быть немного и предпринимателем, и маркетологом, и даже психологом… А дураки и дороги — это дело третье.



В разгар зимы и крепких морозов мы выехали в Нижнюю Кумашку познакомиться с молодым фермером Дмитрием Самариным. Нас интересовала не столько его фермерская деятельность, сколько изготовление валенок, чем он занялся пару лет назад. Тридцатилетний Дмитрий по-деловому встретил нас на своем дворе и с удовольствием поделился и сегодняшними фермерскими заботами, и некоторыми секретами своего детища – валяльного цеха.

Родился и вырос Дмитрий в Нижней Кумашке в простой семье. После школы поступил в Чувашскую сельскохозяйственную академию, по окончании которой более двух лет жил и работал в Чебоксарах. Женился на цивилянке Светлане, вскоре родился сынишка Женечка и, казалось бы, живи да радуйся в столице, налаживай жизнь... Ан нет… Нашего героя, по его признанию, неудержимо тянуло в деревню.

Заниматься крупным рогатым скотом для Дмитрия всегда было самоцелью. Он изначально был уверен, что всё получится: не понаслышке знает, что для этого нужно, со скотиной общаться умеет и, главное, обладает всем тем арсеналом научных и практических знаний, так необходимых в организации успешного фермерства.

Супруга не была против переехать на родину мужа и во всем поддержала его. Во дворе родительского дома Дмитрий организовал личное подсобное хозяйство. Построил загоны и специальные постройки для скота. Чуть позже оформил КФХ. Поголовье, рассказывает, поначалу доходило до 80, сейчас поменьше — чуть более 40. Это один из самых высоких показателей в районе.

Мы не упустили возможность познакомиться с бычками и коровами поближе. На скотном дворе нас с хозяином приветствовали несколько симпатичных представителей крупных рогатых разных мастей. Несмотря на морозец и обилие снега, выглядели животные вполне ухоженными и счастливыми…

«Сельское хозяйство – как болезнь. Меня всей душой тянет этим заниматься…», – поделился с нами Дмитрий. В мечтах молодого фермера – построить добротную ферму. Он даже знает, где она должна быть расположена, и надеется, что руководство района его услышит и даст добро на использование земли.

А идея организовать небольшой цех по изготовлению валенок пришла к предприимчивому Дмитрию в Цивильске. Супруга познакомила его со своим дядей, знатным валяльщиком. Дмитрий искренне заинтересовался процессом, попросил родственника поделиться секретами мастерства. Изготовление валенок нашего героя так увлекло, что он всерьез задумался о собственном производстве. И не прогадал. Сначала валяльное дело осваивалось в родительском доме, позднее был приобретен старенький дом и сооружен пристрой.



Дмитрий провел нас в валяльный цех и под гул станков объяснил: сначала шерсть попадает в сборочный цех, потом стирается, затем идет на валку, ставится на колодки, сушится.



Сейчас практически все родные люди – мама, брат, сестра — в валяльном производстве. Шесть человек овечью шерсть мастерски превращают в мягкие и теплые валеночки. Теплую обувь «Самарин и компания» изготавливают для детей – с 13 по 22 размеры. Белые, серые, черные, комбинированные. А, главное, мягкие, теплые, уютные.



Овечью шерсть на производство поставляют из Башкирии. Именно там она настоящая, добротная, уже битая, объяснил Дмитрий. На сезон необходимо не менее тонны осенней шерсти, другая на валенки не идет.



Молодой предприниматель постоянно изучает спрос, ищет заказчиков, ведет переговоры… В этом сезоне продукция в основном поставляется в Екатеринбург и Сургут – в этих холодных регионах спрос на зимнюю теплую обувь всегда огромен.



Валять валенки нигде не учат. Промысел этот самобытный. Мять, бить, кипятить — искусство передают из рук в руки, из уст в уста… «Не зря валяние приравнено к одному из видов народных промыслов, — констатирует наш собеседник. — А уж о чудодейственной силе валенок трудно поспорить». А мы и не спорим!



Даже за наше недолгое общение стало понятно — Дмитрий на удивление самоорганизован, а без этого в серьезном деле никак нельзя. Каждый свой день он планирует от и до, расписывает буквально по часам, когда и чем будет заниматься. В прошлому году молодой человек заочно окончил юридический факультет Российской академии народного хозяйства. Понимает, что эти знания ему ох как пригодятся. А планов на жизнь у него громадье!



Будучи целиком и полностью человеком сельским, родные просторы Дмитрий Самарин не променяет ни на какие столичные терема. Очевидно, что по жизни его ведут напористый характер, уверенность в себе, жажда познания нового и… любовь. Любовь к родной деревне, к своим близким, к самой жизни!

Ольга Дмитриева.