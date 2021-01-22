В Чувашии пункты вакцинации появятся в торговых центрах и на колесах

Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на очередном заседании Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

«Мы задействуем фельдшерско-акушерские пункты во всех районах Чувашии, передвижные мобильные центры и крупные торговые центры города Чебоксар как пункты для вакцинации от COVID-19. Тем самым у жителей Чувашии появится больше возможностей привиться. Для этого будет необходим лишь паспорт гражданина РФ», – отметил Владимир Степанов.

«Необходимо обеспечить доступность вакцинирования для населения республики с соблюдением всех необходимых эпидемиологических норм. Создать максимально удобную и комфортную инфраструктуру», – подчеркнул Глава региона Олег Николаев.

Всего в республику поступило 4442 дозы, включающие два компонента вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Гам-КОВИД-ВАК». Вакцинировано 3103 человек, из них 560 человек закончили полностью вакцинацию двумя компонентами.

В Чувашии в настоящее время организовано 33 пункта вакцинации в 28 медицинских организациях. С 24 по 31 января 2021 года ожидается поступление 17500 доз вакцины, в феврале – 27 400 доз.

Между тем, республиканский Центр Управления регионом на этой неделе зафиксировал более 50 сообщений от жителей, касающихся вакцинации от ковид. Причем большая часть вопросов поступила через портал обратной связи.

Источник: чувашинформ.рф.