Онкодиспансер подписал соглашение с Союзом женщин Чувашии по психологической поддержке пациентов

20 января Республиканский клинический онкологический диспансер и ЧРОО «Союз женщин Чувашии» подписали соглашение о сотрудничестве в организации психологической адаптации пациентов, у которых выявлено онкологическое заболевание, и формировании у населения приверженности к здоровому образу жизни, умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья.

Главврач диспансера, главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии Игорь Долгов и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева обсудили концепцию сотрудничества. Запланированы совместные мероприятия по всей республике: школы здоровья, семинары, конференции и совещания, а также обмен информационной документацией и литературой.

«Пациентам с онкозаболеваниями необходима помощь специалистов, чтобы их жизнь была комфортной и полноценной. Чтобы они чувствовали поддержку и получали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», – отметил Игорь Юрьевич.

Напомним, что благодаря плодотворному сотрудничеству в 2014 году на базе РКОД открылся Центр психологической поддержки женщин с онкологическими заболеваниями «Ради жизни». Тогда женсовет Чувашии разработал одноименный социальный проект, поддержанный республиканским Минздравом, и выиграл грант Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии на его реализацию.

Работа Центра направлена на оказание психологической помощи онкологическим больным и их близким, на создание групп поддержки, а также проведение «Школы пациентов».

Отметим также, что в онкодиспансер в рамках Национального проекта «Здравоохранение» недавно поступило новое современное оборудование.

Источник: чувашинформ.рф