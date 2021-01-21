Горячая линия: сообщите о небезопасных детских площадках



В Общественной палате РФ с 21 января по 31 декабря 2021 года будет работать горячая линия «Детские площадки — территория безопасности» в рамках одноименного всероссийского проекта. Россияне смогут сообщить о некачественных, травмоопасных детских площадках по многоканальному телефону: +7 (495) 221-83-63 либо заполнить электронный опросный лист на сайте ОП РФ. Кроме того, в рамках проекта общественники реализуют выездные проверки мест отдыха, парков аттракционов и рекреационных зон. По итогам работы будет создана общероссийская электронная карта опасных детских площадок.



В плане основных мероприятий «десятилетия детства» (до 2027 года) предусмотрен отдельный раздел по безопасности детства, который напрямую связан с проблематикой безопасности детских площадок.

А с 1 июня 2020 года с введением нового технического регламента ужесточились правила по введению в эксплуатацию игрового оборудования (раньше соответствие ГОСТам для производителей являлось рекомендацией, а сейчас это строгое правило). Но в России по-прежнему десятки тысяч площадок не соответствуют современным требованиям и подлежат замене, подчеркивают инициаторы проекта. Закупка дешевого оборудования у недобросовестных производителей, отсутствие должной системы тестирования и выявления неисправностей и некачественных элементов, ошибки при проектировании и эксплуатации площадок — за все это в итоге расплачиваются здоровьем дети.



Плановые и внеплановые проверки площадок должны проводиться муниципалитетами по всей стране, а управляющие организации обязаны проверять соответствие ГОСТам, безопасность оборудования и качество покрытия, а также следить за верной установкой оборудования и проектированием площадок. Но самыми заинтересованными в безопасности детских площадок, естественно, являются родители, поэтому участие родительского сообщества при подготовке карты опасных площадок станет драйвером проекта «Детские площадки — территория безопасности», инициированного Комиссией ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с Комиссией ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Задача общественного контроля — выявлять факты и нарушения, которые недоступны в документах статистической отчетности и не могут быть предоставлены органами исполнительной власти.



Источник: www.oprf.ru.