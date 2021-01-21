В Чувашии создают онлайн-сборник личных историй трудового подвига строителей Сурского рубежа

Первые истории трудового подвига из личных архивов жителей Чувашской Республики опубликованы в разделе «Герои» на сурскийрубеж.рф. Свои рассказы о родных присылают дети, внуки героев-строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Для каждого героя создан собственный профайл с фотографиями, цитатами и воспоминаниями.

«Моя бабушка-участник строительства Казанско-Сурского оборонительного рубежа. Прежде чем начать писать про свою бабушку, я хотела бы выразить благодарность Главе нашей республики Олегу Николаеву за инициативу увековечить память «Строителей безмолвных рубежей», чтобы передать её будущим поколениям. Мы должны знать и помнить героев трудового подвига своей республики, о ком история умалчивала», — пишет внучка участницы тех событий Никитиной Наталии Никитичны.

Истории и фотографии можно отправить онлайн через специальную форму на сайте сурскийрубеж.рф.

Источник: чувашинформ.рф.