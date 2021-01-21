Власти Чувашии продолжают разбираться с выбросами хлора в Новочебоксарске

Глава Чувашии Олег Николаев собрал большое совещание, где обсуждали ситуацию с выбросами хлора в Новочебоксарске. Превышение вредных веществ в воздухе по разным адресам там фиксировали и в декабре, и в январе. Последнее было на этой неделе. По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашии, ночью 19 января в деревне Толиково Чебоксарского района было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации хлора в воздухе в 5,5 раз. В самом Новочебоксарске по улицам Жени Крутовой и Промышленной содержание хлорэтена превышало предельно-допустимую концентрацию в 2,2-4,6 раза.

«Когда мы говорим про запах в Новочебоксарске, первое, что приходит на ум, это Химпром. При этом с хлорсодержащими веществами на территории города работают более десяти хозяйствующих субъектов», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона поручил актуализировать список этих предприятий для проведения там проверок.

Глава администрации города Новочебоксарска Павел Семенов рассказал, что сейчас прорабатывается техническая возможность установки газоанализаторов и датчиков в тех местах, откуда чаще поступают сигналы. «Есть карта города, видно где и во сколько раз идет превышение», — отметил он.

В декабре 2020 года по материалам прокурорской проверки органами полиции уже возбуждено уголовное дело в связи первыми зафиксированными выбросам хлора. Ддокументы, подтверждающие новые факты загрязнения воздуха в январе 2021 года приобщены к материалам того уголовного дела. В связи с широким общественным резонансом, а также необходимостью проведения по делу большого объема следственных экспертиз данное уголовное дело передано для расследования в Следственное управление Следственного комитета России по Чувашской Республике.

Ситуация с выбросами хлора в Новочебоксарске находится на постоянном контроле Главы республики Олега Николаева.

Источник: чувашинформ.рф