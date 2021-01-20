Чувашия сохраняет статус одного из самых читающих регионов России

«Почта России» подвела итоги подписной кампании за 2 полугодие 2020 года. По данным всероссийского рейтинга, УФПС Чувашской Республики остается одним из лидеров рынка подписки, а значит сохранила статус одного из самых читающих регионов страны.

В 2021 году жители Чувашии выписали около 166 тысяч экземпляров подписных печатных изданий.

На 1000 жителей республики приходится 122 экземпляра газет и журналов, оформленных в подписку. По плотности подписки УФПС Чувашской Республики заняло 2-е место в макрорегионе Волга и десятое – по России. В среднем по России этот показатель составляет 65 экземпляров.

Большая часть подписного тиража оформлена в октябре и декабре прошлого года в рамках всероссийской акции «Декада подписки».

Растет востребованность сервиса онлайн-подписки. На первое полугодие 2021 года через цифровые каналы жители Чувашии оформили 1269 заказов.

Источник: чувашинформ.рф.