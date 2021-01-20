Такси для врачей в Чувашии будет работать бесплатно

С 20 января медицинские работники Чувашии смогут для посещения пациентов на дому пользоваться бесплатно сервисом «Яндекс. Такси».

Компания-агрегатор таким образом оказывает помощь врачам, нагрузка на которых значительно возросла из-за пандемии COVID-19. Соглашение на организацию перевозок медицинских работников легковыми автомобилями на территории региона подписано Мининформполитики Чувашии.

В рамках благотворительного проекта для ряда медицинских организаций республики, сотрудники которых выезжают для оказания помощи пациентам, в мобильном приложении «Яндекс. Такси» предусмотрен специальный тариф. Он включает персональный лимит бесплатных поездок в январе – феврале текущего года.

Запросы на транспортные перевозки от медиков будут приниматься в круглосуточном режиме.

«Любая помощь медикам сейчас на вес золота, — отметила и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. – Благодарим компанию «Яндекс» за содействие».

Источник: чувашинформ.рф