Сурский оборонительный рубеж: рассказ шумерлинского краеведа о предпосылках строительства

Любовь к родному краю и огромное чувство патриотизма в унисон бьются в сердце шумерлинского краеведа Анатолия Никаноровича Пояндаева.

О его вкладе в изучении истории родного края не понаслышке знают учащиеся МБОУ «СОШ №3», в школьном музее которой размещен информационный стенд, посвященный краеведам города.

Анатолий Никанорович активно занимается поисковой деятельностью. Имел возможность совместно со студенческим поисковым отрядом «ПАМЯТЬ» Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева участвовать в раскопках, проходивших в Ленинградской области, откуда и были привезены памятные трофеи, продемонстрированные ребятам.

Его труды в области исследования территории Сурского оборонительного рубежа восхищают и не могут оставить равнодушными. Именно Анатолий Никанорович и краевед Николай Осипович Кондратьев были у истоков возрождения шумерлинского отрезка Сурского оборонительного рубежа. Хрупкую идею реконструкции рубежа в 2013 году они доверили школе №3, сотрудники и обучающиеся которой и по сей день работают в данном направлении и по крупицам собирают, воспоминая строителей трудового подвига.

В ходе встречи краевед-поисковик рассказал о причинах строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, какую функцию они должны были выполнять в случае продвижения противника вглубь страны, о трудовом подвиге местных жителей и поделился своими картографическими наработками.

Отдав должное работе, проделанной поисковым отрядом «ПОИСК» МБОУ «СОШ №3», Анатолий Никанорович передал в музей ценный экспонат — 3-линейную (калибр 7,62 мм) винтовку Мосина образца 1891 года, принадлежавшую солдату РККА, сражавшемуся на Волховском фронте, привезенную им с «Вахты памяти — 2017», Священную Ленинградскую землю с мест боевых сражений по прорыву блокады Ленинграда; санитарную сумку послевоенных лет и Переходящее знамя наркома лесной промышленности.

Администрация школы, совместно со школьным музеем и поисковым отрядом «ПОИСК» выражает Анатолию Никаноровичу Пояндаеву огромную благодарность за оказанное доверие в хранении ценных экспонатов.

Источник: gshum.cap.ru.