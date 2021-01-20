Стоимость строящегося жилья в Чебоксарах – одна из самых низких по стране

В Чебоксарах стоимость недвижимости одна из самых низких по стране. Средняя цена за 1 квадратный метр в столице Чувашии составляет 46,6 тысяч рублей. Для сравнения, в Уфе – 67,1 тысяча рублей, в Казани – 81,6 тысяч. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунт pressa-gcheb.

По расчетам в Чебоксарах за 3 миллиона рублей можно приобрести 1-2-х комнатную квартиру в новых микрорайонах с социальными объектами и благоустроенной территорией.

С планами развития микрорайонов можно ознакомиться на сайте Чебоксары.рф.

Источник: чувашинформ.рф.