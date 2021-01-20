Ситуация с частичным обрушением кладки дома в Ядрине находится на контроле Главы Чувашии

Сегодня, 20 января, в районе 8 утра произошло частичное обрушение кладки жилого дома в городе Ядрине по адресу: улица 50-лет Октября, 98. Жертв и пострадавших нет.

На место выехали представители Госкомитета по делам ГО и ЧС и республиканского Минстроя. Ситуация находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева.

Отметим, что с декабря 2017 года данный дом числится в списке аварийных. Построен он больше полувека назад. Сейчас там живут почти 40 человек.

Ранее мы писали, что неучтенное аварийное жилье в Чувашии будет включено в программы переселения.

Источник: чувашинформ.рф.