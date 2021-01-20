Свыше 200 многоквартирных домов отремонтируют в этом году по программе капитального ремонта

20 января заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров провел с регионами селекторное совещание по вопросам реализации программы капитального ремонта.

От Чувашии в совещании приняли участие министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев и руководитель республиканского Фонда капитального ремонта Вячеслав Долгов.

В рамках республиканской программы капремонта в 2021 году запланировано провести работы в 217 многоквартирных домах, в которых проживает свыше 31 тыс. человек. Общий объем финансирования программы в 2021 году составляет 1 158 млн рублей. Программой предусмотрено выполнение 427 видов работ.

В целях своевременной реализации краткосрочного плана капитального ремонта региональным оператором проведены аукционные процедуры по отбору подрядчиков на разработку проектно-сметной документации. Вячеслав Долгов отметил, что в планах в этом году завершить не только намеченные на год работы, но и приступить к реализации плана на 2022 год.

Также в ходе совещания отмечено, что в Чувашии наблюдается высокий уровень собираемости взносов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности; он составляет 104,6%. Кроме того, снижается задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт. За последние три года она снизилась на 100 млн рублей.

Отметим, по итогам прошлого года Чувашская Республика вошла в число регионов, лучше всех начавших энергоэффективный капремонт.

Источник: чувашинформ.рф