Праздник прошел, а чудеса продолжаются

Сегодня сбылось новогоднее желание ещё одного юного шумерлинца. Пятиклассник Шумерлинской школы-интерната Дима Блохин получил в подарок от предпринимателя и депутата городского Собрания Игоря Кирюшина спортивный уголок. О мечте Димы его родители написали на «Ёлку желаний» всего за несколько дней до Нового года, поэтому стенку смогли привезти в Шумерлю только с началом рабочих дней. Здесь ее собирали, как рассказал благотворитель, постарались сделать всё, чтобы подарок стал безопасным и удобным для ребенка. Теперь к занятиям творчеством Дима обязательно добавит физкультуру в домашних условиях.