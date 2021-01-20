Праздник прошел, а чудеса продолжаются

Сегодня сбылось новогоднее желание ещё одного юного шумерлинца. Пятиклассник Шумерлинской школы-интерната Дима Блохин получил в подарок от предпринимателя и депутата городского Собрания Игоря Кирюшина спортивный уголок. О мечте Димы его родители написали на «Ёлку желаний» всего за несколько дней до Нового года, поэтому стенку смогли привезти в Шумерлю только с началом рабочих дней. Здесь ее собирали, как рассказал благотворитель, постарались сделать всё, чтобы подарок стал безопасным и удобным для ребенка. Теперь к занятиям творчеством Дима обязательно добавит физкультуру в домашних условиях.
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