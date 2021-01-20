Олег Николаев поддержал инициативу учреждения почетного звания в области журналистики

Это предложение озвучили на встрече с журналистами Издательского дома «Хыпар».

«Это хорошая инициатива. Мы готовы изучить наградную систему и рассмотреть такую возможность», — подчеркнул Олег Николаев и поручил Администрации Главы республики проработать вопрос.

В ходе встречи Глава республики ответил и на другие вопросы о развитии региона и отдельных муниципалитетов, реализации важных инфраструктурных проектов. Интервью с Олегом Николаевым будет опубликовано в ближайшем номере газеты «Хыпар».

Повод для встречи с журналистами – приятный. В этом году газета «Хыпар» — юбиляр. Издательский дом отмечает 115-летие со дня выхода первого номера.

Руководитель региона выразил признательность творческому коллективу за вклад в развитие чувашского языка и культуры.

«Нынешний коллектив редакции достойно держит высокую планку, которая была заложена его предшественниками, остается в центре общественно-политических событий региона, помогает добрым советом. Лучшая оценка вашего труда — это востребованность газеты у читателей», — подчеркнул Олег Николаев.

Печатное издание, основанное в 1906 году, прошло уникальный путь развития, сохранив при этом присущий ему высокий профессиональный уровень.

Издательский дом сегодня объединяет несколько редакций, выпускает 7 газет и 2 журнала общим тиражом более 50 тыс. экземпляров, а также аудиогазету.

Источник: чувашинформ.рф.