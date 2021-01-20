Минздрав Чувашии рассказал о четырех способах записи на вакцинацию от COVID-19

«Жители республики, желающие привиться от новой коронавирусной инфекции, могут записаться на процедуру по телефону единой линии 122, через личный кабинет на портале «Госуслуги», через регистратуру поликлиники, при личном посещении врача», – пояснила директор Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева на брифинге для республиканских СМИ.

Авторизированные пользователи портала «Госуслуги» могут оформить заявку на процедуру самостоятельно из своего личного кабинета. Алгоритм действий следующий: найти сервис «Запись к врачу», в поле «Название участка» ввести – вакцинация (кабинет вакцинации от COVID-19). Из списка пункты вакцинации выбрать нужный, в ячейке «Медицинская услуга» выбрать услугу «Вакцинация от COVID-19», затем выбрать специалиста, проводящего процедуру. Далее отобразится профиль с датами и временем. Выбрав дату и время проведения процедуры, необходимо подтвердить свои действия. В личный кабинет пользователя портала «Госуслуг» поступит письмо-уведомление. Оформить отмену записи также можно через личный кабинет портала.

Записываясь на вакцинацию от коронавируса, жители городов Чебоксары и Новочебоксарск могут выбрать любой пункт вакцинации, находящийся на территории данных городов, остальные выбирают, исходя из прикрепленности к медицинской организации. Если в выбранном пункте вакцинации временно нет вакцины, записаться на прививку можно будет после очередной поставки вакцины. Ближайшая поставка ожидается на следующей неделе.

Все граждане после второго этапа иммунизации получают сертификат о прохождении вакцинации – увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно будет в личном кабинете портала «Госуслуги».

Напомним, в нашей республике действуют 33 пункта вакцинации в 28 медицинских организациях Минздрава Чувашии.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект помог оформить заявку на вакцинацию почти двум тысячам жителей республики.

Источник: чувашинформ.рф