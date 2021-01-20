Дом в Ядрине не представляет угрозы своим жильцам

Сегодня, 20 января, в Ядрине произошло частичное обрушение кладки жилого дома, расположенного по ул. 50-лет Октября, 98.

На место выехала комиссия в составе представителей Минстроя Чувашии, Госжилинспекции и ГКЧС. Ситуацию под личный контроль взял руководитель региона Олега Николаев.

«В ходе осмотра аварийных участков кирпичной кладки выявлено, что повреждения локальные. Отсутствует надлежащая перевязка облицовочного слоя с внутренней кладкой. Есть также вопросы к качеству раствора. Поврежденая кладка будет восстановлена управляющей компанией при благоприятных погодных условиях. Угроза обрушения дома отсутствует», — отметил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков.

Двухэтажный 16-квартирный дом построен еще в 1972 году. На сегодняшний момент там проживает 9 семей. Всего прописано 39 человек.

Здание было признано аварийным в декабре 2017 года.

«Дом действительно сделан не очень хорошо. Нет отмостки, в связи с чем влага попадает на цокольную часть и все это начинает гнить и отваливаться. Обвалилась небольшая часть облицовки цоколя дома, однако основание не затронуто. Условия для проживания действительно не совсем комфортные, но угрозы для жизни и здоровья жителей обрушение не представляет», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ – главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин.

Отметим, что в настоящее время в Чувашии реализуется республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако в данную программу входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Члены комиссии рассмотрят возможные пути решения данной ситуации и вновь встретятся с жильцами.

Источник: чувашинформ.рф