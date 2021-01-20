Выбран эскиз памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей

На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 11 работ, сообщает cap.ru.

В итоге победителем признан Геннадий Правоторов, народный художник Российской Федерации.

Лучший эскиз почетного знака должен соблюдать правила геральдики и фалеристики. Также оценивались высокая художественная выразительность, эстетичный внешний вид, оригинальность.

Отобранный эскиз почетного знака направлен для проведения экспертизы в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Источник: чувашинформ.рф.