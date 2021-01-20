20 Янв

Агроконтроль Чувашии в действии

Количество участников социального проекта «Агроконтроль» растёт. Уже сформировано 46 мобильных групп.

С 29 декабря волонтеры выходят в рейды по магазинам, отстаивая права покупателей продовольственных товаров.

По результатам проверок установлено, что продолжается реализация просроченной продукции. Также выявлены нарушения условий хранения товаров.

Мобильными группами волонтерского альянса «Агровыбор» выявлено порядка 50 нарушений прав потребителей. В Роспотребнадзор направлено 18 заявлений.

Источник: чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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