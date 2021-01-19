Чувашскими препаратами обрабатывают банановые плантации в Эквадоре

Препарат «Колосаль Про» производства Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» применяется для обработки банановых плантаций в Эквадоре. Для защиты от болезней растений в прошлом году им обработано 30 тыс. га банановых посадок – это существенная часть рынка.

Во втором полугодии 2020 года организация поставила свою продукцию также в Тунис, Алжир, Египет, Колумбию, Марокко, Зимбабве, а также страны ближнего зарубежья. Практически весь хлопок, выращиваемый в Бразилии, проходит обработку дефолиантами вурнарского производства.

Напомним, всего в прошлом году на экспорт вышли 55 компаний из Чувашии.

Источник: чувашинформ.р.ф