Творческие коллективы Чувашии активно работают над проектами мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает прием заявок на участие во Всероссийском творческом конкурсе на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ – главный архитектор республики Александр Шевлягин встретился с представителями творческих коллективов Союза архитекторов и Союза художников Чувашии, принимающим участие в конкурсе. Они рассказали о том, как ведется подготовка заявок на участие. Придумывают эскизы четыре творческие группы из нашей республики.

«В настоящее время коллективы завершают работу над проектами. Участвуют те, у которых за плечами не одна победа в таких конкурсах, и мы возлагаем на них большие надежды. Эта работа послужит хорошим примером для подрастающих творческих специалистов – архитекторов, художников, скульпторов», – отметил Александр Шевлягин.

Подвести итоги конкурса планируют 15 февраля.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев призвал отделения творческих союзов принять активное участие в данном конкурсе.

Как уже сообщалось, местом для реализации проекта выбран Козловский район – поворот с трассы М7 на село Байгулово. Главный архитектор Чувашии сообщил, что согласно техническому заданию мемориальный комплекс помимо самого памятника включает также прилегающую территорию площадью 5 гектаров, на которой расположатся стоянка, объекты общественного питания и музейный комплекс, где будут представлены фотографии и экспонаты того времени. «Мы планируем, что музейный комплекс будет функционировать с использованием современных цифровых технологий. Тогда это будет интересно и школьникам, и студентам, и туристам. Здесь можно будет посетить музей, получить новую информацию, впечатления, приобрести сувениры и посидеть в кафе», – подчеркнул Александр Шевлягин.

Источник: чувашинформ.рф.