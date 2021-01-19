Строительство дамбы в Алатыре может начаться в 2022 году

Об этом сегодня, 19 января, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев по итогам обсуждения вопроса строительства защитных сооружений от паводковых вод в администрации города Алатыря.

Руководитель региона отметил, что Алатырь — потенциально опасная паводковая зона. Поэтому дамба здесь критически необходима. Город находится на пойменной террасе реки Алатырь при впадении ее в Суру. Весной она выходит из берегов, разливается и затапливает северную часть города.

Для защиты от паводковых вод разработана проектная документация по строительству сооружений стоимостью 497,6 млн рублей. Проект предусматривает возведение защитной дамбы длиной 7820 метров и трех шлюзов.

«Исходя из проделанной работы и имеющейся документации, мы имеем все возможности начать работы уже в следующем году. Задачи поставлены. Будем делать все, чтобы добиться исполнения», — заявил Олег Николаев.

Ранее мы писали, что в Алатыре появится музей русской провинции.

Источник: чувашинформ.рф.