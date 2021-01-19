Госсовет Чувашии предложил поднять на общественное обсуждение вопрос об изменении часового пояса

18 января состоялась встреча Главы Чувашии Олега Николаева с руководством парламента республики и представителями депутатских фракций. В ходе встречи депутаты подняли вопрос о переводе Чувашской Республики в 3-ю часовую зону (московское время плюс 1 час), отметив его актуальность для жителей республики.

«Этот вопрос обсуждается уже не один год. Сельские жители ратуют за перевод времени, это даст им дополнительную ежедневную возможность продлить полевые работы. В бизнес-структурах, в городах однозначного мнения нет», – отметил председатель парламентского Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов.

Руководитель республики Олег Николаев предложил законодателям обсудить эту тему в формате парламентских слушаний.

Ранее мы писали, что депутаты Госсовета планируют в ходе парламентских слушаний обсудить и вопрос прямых выборов глав муниципальных образований.

Источник: чувашинформ.рф.