В Шумерле проходят крещенские купания

Крещение Господне — один из главных христианских праздников, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Главные традиции праздника — освящение воды и купание в проруби, называемой иордань. Принято считать, что крещенская вода имеет чудодейственную силу, укрепляет здоровье и смывает все грех

Ежегодно активными участниками крещенских купаний являются и шумерлинцы. Организованные массовые купания с привлечением работников скорой помощи, полиции, спасателей и сотрудников ГИБДД традиционно проходят на Статуевском пруду.

Вот и сегодня ранним утром здесь был прорублен лед в форме креста. Для безопасного спуска к воде были подготовлены лестница и поручни, установлены палатки для переодевания. В полдень здесь состоялся чин водоосвящения, который совершил настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Владимир в сослужении с другими представителями церкви.

В этом году организаторам приходится думать не только о безопасности купания, но и принимать все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В частности, следить за тем, чтобы купающиеся соблюдали социальную дистанцию и находились в палатках для переодевания в масках.

Организованно купания будут проходить с 12.00 до 20.00 часов, поэтому тем, кто, намерен окунуться в иордань, лучше позаботиться о своей безопасности и уложиться в эти временные рамки.

Т. Александрова.