В Алатыре появится музей русской провинции

Он будет размещен в отреставрированном в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области «Алатырском краеведческом музее».

Инициативу создания музея русской провинции поддержал Олег Николаев. Сегодня Глава Чувашии в Алатыре посетил отреставрированный объект культурного наследия, который стал украшением города и уже привлекает туристов.

«Мы получили современное здание, очень красивое, уютное, комфортное, теплое и светлое, которое позволяет здесь сделать замечательное музейное пространство — место с многовековой историей, место притяжения горожан и гостей города»,- подчеркнул Олег Николаев.

По мнению Главы региона, открытие таких объектов в Алатыре будет способствовать еще большему развитию паломнического туризма.

Директор музея Татьяна Борисова рассказала, что в основе экспозиции будет история Алатыря и Алатырского уезда. Это станет наглядным пособием для школьников по изучению исторического наследия на примере огромного количества подлинных и уникальных экспонатов.

Стоимость реставрационных работ исторического здания превысила 40 млн рублей.

В рамках подготовки к 100-летию Чувашской автономии была подготовлена проектно-сметная документация на реставрацию стоимостью более 16 млн рублей. Для завершения работ потребовалось дополнительно около 25 млн рублей.

По решению Главы Чувашии Олега Николаева в марте минувшего года, при уточнении республиканского бюджета, необходимая сумма была выделена.

Источник: чувашинформ.рф.