Видеоролик юных журналистов из Шумерли занял первое место в конкурсе «Мобильный репортаж»

Видеоработа журналистов студии детского телевидения «Прожектор» города Шумерли стала победителем на Всероссийском конкурсе видеороликов «Мобильный репортаж».

Ребята заняли первое место в номинации «Медиаистория». Организаторы конкурса – Лига юных журналистов России, объединяющая более 30 000 юных журналистов из 50 регионов страны. Жюри конкурса – представители видеоредактора «Movavi» – оценили творческий подход и профессионализм репортеров из Чувашии.

Екатерина Фролова, Иван Пронин и Светлана Микеева сняли мобильный сюжет на телефон и смонтировали в приложении «Movavi Clips». В видеоролике они рассказали об истории создания своей студии.

Напомним, в преддверии Дня чувашской печати и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина высоко оценила работу редакций СМИ региона с юными журналистами в рамках проекта «Школа-пресс».

Источник: чувашинформ.рф.