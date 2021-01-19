Более 21 тысячи туристов посетили Чувашию во время новогодних каникул

Зимние праздники — отличный повод посетить новые места и сменить обстановку. Именно это и сделали 21 тысяча туристов – приехали в Чувашию.

Столица республики приняла 90% всех гостей. Наибольшей популярностью пользовались Красная площадь, Московская набережная, Чувашский национальный музей в Чебоксарах, а также водопад «Серебряный каскад» в Моргаушском районе.

В качестве экскурсантов новогоднюю Чувашию выбрали для визита жители Татарстана, Марий Эл, Нижегородской области, Дагестана, Ярославской области и других регионов страны.

Ранее мы писали, что в Чувашию могут приехать топовые блогеры России.

Источник: чувашинформ.рф.