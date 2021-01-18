73 года со дня рождения олимпийского чемпиона в шоссейной велогонке Валерия Ярды

18 января спортивная общественность нашей республики отмечает 73-летие со дня рождения третьего по счету «золотого» олимпийского медалиста в истории Чувашии, звезды отечественного велоспорта Валерия Ярды.

Валерий Ярды родился 18 января 1948 года в деревне Бреняши Шумерлинского района Чувашской Республики. Заслуженный мастер спорта СССР (1970 год) по велосипедному спорту. Учился в школе-интернате г. Шумерля. Со школьной скамьи увлекался велосипедом, ему нравилось мчаться по дороге, обгоняя машины. Мальчик тренировался с завидным упорством, стремясь выработать выносливость и скорость.

Валерий занимался самостоятельно по книге о велосипедном спорте, где имелись советы, как проводить тренировки. После окончания учебы он работал слесарем на Шумерлинском мебельном комбинате, где и продолжал тренировки. В 16-17 лет ему принадлежали юношеские рекорды республики.

В 1967 г. тренер спортивной секции г. Рига А. Макаров — мастер спорта СССР, уроженец г. Шумерля пригласил Валерия в свой клуб. Начались упорные тренировки и вскоре, он выполнил норматив мастера спорта СССР. Из Риги В. Ярды призвали в ряды Советской Армии. Теперь он становится непременным участником армейских велосипедных соревнований. Напористого гонщика заметил неоднократный чемпион страны и олимпийских игр, армейский тренер В. А. Капитонов, который включил Валерия в сборную команду страны.

В 1968 году в составе олимпийской сборной В. Ярды принимал участие в XIX Олимпийских играх, на которых был лучшим среди советских велосипедистов, хотя и занял лишь 17 место. В 1969 г. в составе армейской команды стал чемпионом СССР в командной гонке на 100 км. В августе 1970 г. на чемпионате мира в Англии Ярды в составе советской команды (квартета) выиграл звание чемпиона мира. Главный тренер сборной страны В. Капитонов тогда писал: «На первенстве мира в Англии Валерий проявил исключительное мужество, показал высокие бойцовские качества…».

В 1972 году в Мюнхене на XX летних Олимпийских играх команда советских велосипедистов поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Валерий Ярды вместе со своими товарищами по команде достиг заветной вершины спортивного Олимпа — стал олимпийским чемпионом по велосипедному спорту.

К сожалению, смерть рано настигла талантливого спортсмена. Валерий Ярды умер 1 августа 1994 года. Имя великого гонщика сегодня носит республиканская Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту. В честь него также названа одна из улиц г.Чебоксары. В память о великом спортсмене ежегодно проводятся республиканские соревнования по велоспорту.

Источник: sport.cap.ru.